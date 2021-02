Brasil perde para os Estados Unidos na SheBelieves Cup

A Seleção Brasileira feminina perdeu por 2 a 0 para os Estados Unidos na segunda rodada da SheBelieves Cup. A partida aconteceu na tarde deste domingo (21) em Orlando, na Florida, e foi válida pela segunda rodada do torneio. Em 15 jogos sob o comando da técnica sueca Pia Sundhage, essa foi apenas a segunda derrota do Brasil. Os gols das donas da casa aconteceram no início e no final do jogo. Christen Press abriu o placar aos dez minutos. E, aos 42 do segundo tempo, Megan Rapinoe, deu números finais a partida.

Apesar desse ter sido o teste diante das campeãs mundiais ter sido o mais difícil da equipe nacional sob o comando da técnica Pia Sundhage, o Brasil teve boas chances para empatar a partida antes do segundo gol americano. Aos 18 da etapa inicial, Debinha cruzou, Ludmila não alcançou e Bia Zaneratto fez falta ao tentar finalizar. Aos 23, Ludmila forçou a goleira Naeher a salvar os Estados Unidos. Aos 44, a melhor chance do Brasil. Debinha rolou para Ludmila, que acabou tocando muito fechado para Bia Zaneratto. Na etapa final, aos 10, Debinha recebeu de Marta e quase empatou. Mas o lance já estava invalidado por impedimento. Aos 36, Debinha pegou de primeira e mandou a bola rente à trave americana. No lance seguinte, outra vez Debinha perdeu grande chance para o Brasil.

Na quarta-feira (24), a Seleção Brasileira enfrenta o Canadá na última rodada da SheBelieves Cup às 18h. As americanas, que estão invictas há 36 jogos, dependem apenas de um empate com a Argentina para serem campeãs do torneio.