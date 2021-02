Campeonato Inglês: Manchester City vence Everton e amplia liderança

O Manchester City derrotou o Everton por 3 a 1 nesta quarta-feira (17) e abriu 10 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês.

Com a 17ª vitória consecutiva na temporada, o City entrou definitivamente no caminho do terceiro título da Premier League em quatro anos.

Um chute desviado de Phil Foden colocou a equipe de Pep Guardiola na frente em Goodison Park aos 32 minutos de partida, mas o Everton reagiu rapidamente quando o brasileiro Richarlison aproveitou rebote de chute de Lucas Digne na trave.

Após o intervalo, Bernardo Silva fez boa jogada pela direita e Riyad Mahre completou para fazer 2 x 1. E o próprio português Bernardo Silva garantiu o terceiro da equipe de Manchester.

O City tem 56 pontos em 24 jogos, 10 a mais do que Manchester United e Leicester City.