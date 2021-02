Porto vence Juventus pela 1ª vez na história da Liga dos Campeões

Com gols do iraniano Taremi e do malinês Marega, o Porto derrotou a Juventus por 2 a 1 nesta quarta-feira (17) no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Esta foi a primeira vitória da equipe de Portugal sobre os italianos na história da competição.

Em uma noite em que muito pouco funcionou para a Juventus, o gol no final de Federico Chiesa pelo menos deu mais esperança para o jogo da volta, que acontece em Turim no dia 9 de março.

Taremi aproveitou um passe errado aos 63 segundos de partida para marcar o gol que deixou a Juventus abalada, não conseguindo criar boas chances antes do intervalo.

As coisas pioraram para o time de Andrea Pirlo quando Marega marcou o segundo do Porto aos 19 segundos da segunda etapa.

A Juventus reagiu quando Chiesa chutou cruzado a oito minutos do fim, mas não foi suficiente para impedir o campeão de 2004 de comemorar a primeira vitória sobre o clube italiano em seis partidas na competição.