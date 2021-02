Copa do Nordeste: Santa Cruz bate Itabaiana e está na fase de grupos

O Santa Cruz venceu o Itabaiana por 2 a 0 na noite desta terça-feira (2), no Estádio do Arruda, em Recife. Depois do empate em 2 a 2 na semana passada no Sergipe, a vitória deu a vaga ao Tricolor pernambucano. Os gols da noite de futebol em Recife foram do lateral-esquerdo Chiquinho, aos 42 minutos, em chute de longe que contou com generosa colaboração do goleiro Remerson.

Aos 14 da etapa final, o ponteiro Lourenço pegou o rebote e fechou o placar. Aos 46, o Itabaiana até teve uma chance de descontar com um pênalti. Só que o atacante Thiago Santos pegou mal e mandou a bola para fora.

#CopaDoNordeste | Fim de jogo - Santa Cruz 2x0 Itabaiana. Gols de Chiquinho e Lourenço. O tricolor está confirmado na fase de grupos da Copa do Nordeste 2021.



📸 - @rafaelmelofoto / Santa Cruz pic.twitter.com/JSHKXW8T8n — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 3, 2021

Além do Santa Cruz, Botafogo-PB, Altos-PI e CSA também passaram pela eliminatória da Copa do Nordeste. Dessa forma, as equipes juntam-se ao CRB (Alagoas), Bahia e Vitória (Bahia), Fortaleza e Ceará (Ceará), Sampaio Corrêa (Maranhão), Treze (Paraíba), Salgueiro e Sport (Pernambuco), 4 de Julho (Piauí), ABC (Rio Grande do Norte) e Confiança (Sergipe).

O sorteio dos grupos do torneio está previsto para quinta-feira (4), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Serão duas chaves de oito clubes. As equipes enfrentam os adversários do outro grupo e os quatro primeiros seguem adiante. A fase inicial vai de 27 de fevereiro a 10 de abril. As finais estão previstas para os dias 1º e 8 de maio.