Copa do Rei: Sevilla vence Barcelona por 2 a 0 e abre vantagem na semi

O zagueiro Jules Koundé fez um lindo gol nesta quarta-feira (10) após jogada individual e Ivan Rakitic marcou contra seu ex-time na vitória de 2 a 0 do Sevilla sobre o Barcelona na partida de ida das semifinais da Copa do Rei.

🚨 ¡¡Final en Nervión!! 🚨



¡Este es 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢! ¡Este es el 𝗦𝗘𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔 𝗙𝗖!



Victoria importantísima ante un magnífico rival.



¡Vamos, mi Sevilla! ⚪🔴#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/3mMCbq38SX — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 10, 2021

O jovem francês Koundé abriu o marcador aos 25 minutos, driblando vários adversários antes de superar o goleiro Marc-Andre ter Stegen com uma boa finalização.

O goleiro do Barça fez uma defesa magnífica para evitar que Sergio Escudero aumentasse a vantagem do Sevilla no final do primeiro tempo, mas o meio-campista croata Rakitic selou a vitória da equipe da casa com um chute poderoso aos 40 minutos do segundo tempo.

Lionel Messi quase conseguiu descontar perto do final para o time visitante, mas sua tentativa foi frustrada pelo goleiro Bono.

🗣️ Otro de los nombres propios de la noche, el meta Bono, valoraba así la victoria ante el @FCBarcelona_es en la #CopaDelRey. 🧤🔝#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 10, 2021

A segunda partida será disputada no estádio do Camp Nou, no dia 3 de março.