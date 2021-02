Covid-19: Luizomar recebe alta depois de 12 dias internado

Nesta quinta-feira (11), Luizomar de Moura, técnico da equipe feminina de vôlei do Osasco, recebeu alta depois de 12 dias de internação em um hospital da região metropolitana de São Paulo. Ele foi o último dos oito integrantes do plantel da equipe paulista infectados pelo coronavírus, desde o dia 18 de janeiro, a estar curado da covid-19.

Luizomar, que já havia deixado a UTI do hospital na terça-feira (9), utilizou o perfil pessoal no instagram para fazer um agradecimento: “Há quem diga que a vida é um jogo. Se é assim, no jogo da vida, vencer é ter PAZ, AMOR e SAÚDE. Quero agradecer de coração ao cuidado e carinho de médicos, enfermeiras, fisioterapeutas e profissionais na linha de frente dessa pandemia. A todas as orações e torcida por minha recuperação. Aos amigos. Ao meu clube e à minha família. E, principalmente a Deus por ter me abençoando com sua proteção. E quero agradecer desejando SAÚDE a todas as pessoas do Brasil e do mundo que lutam contra esse vírus tão traiçoeiro. Vamos seguir na batalha para vencer o jogo da vida, dia a dia, com paz, amor e, principalmente, SAÚDE! Voltando para casa!”.

Na noite desta sexta-feira (12), o Osasco enfrenta o Sesc RJ Flamengo, na Gávea, no Rio de Janeiro, às 19h. A equipe seguirá sendo comandada pelo assistente técnico Jefferson Arosti. O time paulista ocupa a terceira colocação na tabela, com 36 pontos, sendo 12 vitórias nos 15 jogos disputados.