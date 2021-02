Vôlei: com covid-19, Luizomar é desfalque do Osasco na Copa Brasil

Sem o comandante Luizomar de Moura orientando a equipe, Osasco São Cristóvão Saúde enfrenta o Curitiba Vôlei a partir das 19h desta terça-feira (2). No ginásio José Liberatti, na região metropolitana de São Paulo, o jogo decidirá a última equipe classificada à semifinal da Copa Brasil feminina de vôlei. O técnico não poderá participar da partida por estar se recuperando do surto de covid-19 que atingiu a equipe há duas semanas. O auxiliar Spencer Lee, também infectado com o coronavírus, não participará do jogo. Dessa forma, o time será dirigido pelo assistente técnico Jefferson Arosti. Em relação ao grupo de jogadoras, a equipe paulista está com todo plantel à disposição.

“É uma partida muito importante e vale vaga na semifinal. O Curitiba Vôlei vem jogando muito bem. A Bruninha (levantadora) tem sido muito regular e está fazendo uma Superliga muito boa. É uma equipe bem ajustada com uma mescla de experiência e juventude. A Milena (ponteira) tem sido um dos destaques com um braço muito rápido. Sabemos da importância de classificar para semifinal. Vamos entrar em quadra concentradas e será importante jogar bem taticamente, além de diminuir o nosso número de erros para buscar essa vaga”, analisou Roberta, levantadora do Osasco.

“Nosso time está voltando depois de se recuperar de casos de COVID-19 e o Osasco passou pelo mesmo. É um jogo de superação para os dois times, mas estamos bem preparadas. Acredito que será uma grande partida, fizemos bons jogos contra elas e esperamos conseguir a vitória nessa partida eliminatória. Estamos unidas, felizes e queremos levar isso para dentro de quadra”, afirmou Bruninha, levantadora do Curitiba.

O vencedor desse confronto enfrentará o Dentil/Praia Clube (MG) na semifinal. O outro finalista da competição sairá do duelo entre o Itambé/Minas (MG) e o Sesi Vôlei Bauru (SP). As semifinais serão realizadas nesta sexta-feira (5) e a decisão, no sábado (6), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ). O campeão da competição garantirá vaga no Sul-Americano de clubes e na Supercopa em 2021.

A Copa Brasil voltou a ser disputada em 2014, e esta será a oitava edição seguida. Na última edição, o campeão foi o Sesc RJ. O Osasco busca o tetracampeonato.