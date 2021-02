Cristiano Ronaldo marca dois gols na vitória da Juventus sobre Crotone

Cristiano Ronaldo marcou duas vezes e a Juventus derrotou o lanterna Crotone por 3 a 0, nesta segunda-feira (22), no jogo que encerrou a 34ª rodada do Campeonato Italiano. Este resultado deixa a equipe de Turim na 3ª posição da classificação com 45 pontos.

A Juve demorou um pouco para engrenar, mas o português aproveitou um cruzamento do brasileiro Alex Sandro, aos 38 minutos, para abrir o placar.

Cristiano Ronaldo marcou de novo nos acréscimos do primeiro tempo, de cabeça. Com este gol, o português assume a artilharia isolada do Italiano com 18 gols, um à frente do belga Lukaku, da Inter de Milão.

...𝘼𝙣𝙙 𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙞𝙣𝙜...@Cristiano è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in questa stagione nei top-5 campionati europei (sette). #JuveCrotone pic.twitter.com/GDdSFYL3te — JuventusFC (@juventusfc) February 22, 2021

O jogador de 36 anos teve chances de fazer o terceiro, mas foi o norte-americano Weston McKennie quem balançou a rede, marcando seu quarto gol na competição aos 21 minutos da etapa final.

A primeira vitória em quatro jogos em todas as competições garantiu que a Juventus subisse da sexta para a terceira posição na tabela, oito atrás da líder Inter de Milão. Já o Crotone continua na lanterna da classificação com 12 pontos em 23 jogos.