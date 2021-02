É antiético jogadores vazarem notícias do time, diz Pep Guardiola

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse que é "incrivelmente antiético e antiprofissional" jogadores vazarem notícias do time, mas que é algo incontrolável.

Os comentários de Guardiola foram feitos na esteira de uma queixa do Aston Villa, segundo o qual uma lesão de Jack Grealish apareceu nas redes sociais.

Na segunda-feira, o jornal The Times noticiou que jogadores do Villa foram proibidos de participar do jogo popular Fantasy Premier League devido aos receios de que a lesão de Grealish tenha vazado na internet por meio do game.

Uma conta de Twitter chamada FPL insider indicou que Matt Targett, Conor Hourihane e Neil Taylor, do Villa, além de dois membros da equipe técnica, tiraram Grealish de seus elencos no Fantasy Premier League dois dias antes de sua partida contra o Leicester City.