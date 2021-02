Stefani e Hayley vencem de novo e vão às semifinais do WTA de Adelaide

A paulistana Luisa Stefani e a parceira Hayley Carter, dos Estados Unidos, se classificaram hoje (24) para as semifinais de duplas do WTA 500 de Adelaide (Austrália), após derrotarem por 2 sets a 0 a dupla formada pela tcheca Lucie Hradecka e a eslovena Andreja Klepac, com parciais de 6/4 e 7/5. A semifinal será na próxima sexta-feira (26), em horário ainda a ser definido.

“Elas batem forte, jogam de forma inteligente e então precisamos trabalhar bem. Vencemos vários pontos importantes no segundo set nos 40 iguais e isso fez a diferença. Agora vamos com tudo na sexta-feira", disse Stefani ao final da partida, em nota à imprensa.

As adversárias de Stefani e Hayley serão conhecidas na madrugada desta quinta (25). Serão serão as vencedoras do confronto desta quinta-feira (25), à 1h (horário de Brasília), entre as chinesas Zhaoxuan Yang e Yifan Xu e as australianas Maddison Inglis e Lizette Cabrera.

Thiago Monteiro estreia bem na Argentina

Número um do tênis no Brasil, o cearense Thiago Monteiro estreou com vitória no ATP 250 de Córdoba (Argentina) e avançou às oitavas de final do torneio disputado em piso de saibro. O triunfo obtido no final da noite de ontem (23) foi sobre o anfitrião João Menezes, com um duplo 6/3. O embate das oitavas será amanhã (25) - horário ainda indefinido - contra o espanhol Roberto Carballés Baena.