Goianésia vence Jaraguá-GO e avança pela 1ª vez à final do Estadual

O Goianésia se deu bem sobre o Jaraguá no clássico do Vale do São Patrício ao vencer por 3 a 1 e, pela primeira vez na história do clube, assegurar presença na briga pelo título Campeonato Goiano, edição 2020. A semifinal foi realizada na tarde desta quinta-feira (18), no Estádio Amintas de Freitas, sede do Jaraguá, que detinha a melhor campanha no torneio.

Os visitantes abriram o placar aos 26 minutos da etapa inicial. O zagueiro Caio concluiu bem de cabeça, após cobrança de escanteio de Andrezinhoe. Nos acréscimos do primeiro tempo, foram mais dois gols. Aos 47, o Jaraguá empatou com Anderson chutando forte depois da falha da zaga adversária; e dois minutos depois o Azulão pulou na frente mais uma vez: o meia Fábio Leite pegou um rebote de longe para fazer o segundo do Goianésia.

Respeita o Maior do Vale 🤫🙅 pic.twitter.com/q2Tu8hx1Dr — Goianesia EC (de😷) (@azulao_oficial) February 18, 2021

No segundo tempo, Rômulo marcou de pênalti o terceiro do Azulão aos 11 minutos, e selou a vitória e a classificação inédita do Azulção para a final do Estadual. A disputa da taça do Goiano de 2020 será em jogo único contra o Atlético Goianiense, no Estádio Antônio Accioly - casa do Dragão - no dia 27 de fevereiro (sábado).