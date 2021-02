Igualando recorde pessoal, Rosangela Santos é prata na França

A velocista Rosangela Santos foi o grande destaque brasileiro no Aberto de Liévin, na França. Na tarde desta terça-feira (9), a corredora foi a segunda mais veloz na prova dos 60 metros rasos. Com a marca de 7s17, ela faturou a prata e igualou a melhor marca da carreira na prova, o recorde sul-americano conquistado em Berlim, em 2016. Ela chegou atrás somente da americana Javianne Oliver, que fechou a prova com o tempo de 7s10.

Nas eliminatórias, a brasileira ficou na segunda posição de sua bateria cravando 7s24, marca que a levou à final com o terceiro melhor tempo. Há dez dias, Rosangela já havia conquistado a medalha de ouro na mesma prova no meeting de Mondeville, também na França. Na ocasião ela correu a prova em 7s23.

Além de Rosangela Santos, o Brasil contou com outros três atletas no aberto indoor. No salto em distância, Alexsandro de Melo, que já está classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio na prova do salto triplo, estreou na temporada europeia e ficou em quarto lugar no salto em distância com a marca de 7,46 metros.

Já o campeão olímpico na prova do salto com vara nos Jogos do Rio de Janeiro (2016), Thiago Braz, foi outro que fez a primeira aparição na temporada de competições na Europa. Ele ficou apenas em quinto, saltando 5,60 metros. E Gabriel Constantino, que foi bronze no final de semana, ficou em 10º nos 60 metros com barreiras.