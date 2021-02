Campeonato Gaúcho: Internacional estreia contra Juventude na segunda

O atual vice-campeão Brasileiro estreia no Campeonato Gaúcho na próxima segunda-feira (1) contra o Juventude. A partida será disputada na casa colorada, no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 20h (horário de Brasília). Já o principal rival do Inter, o Grêmio, ainda terá a partida válida pela primeira rodada contra o Caxias agendada. Isso porque o Tricolor está envolvido nas finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que serão disputadas neste domingo (28) e no próximo (7).

Boa tarde, torcida colorada! Nosso grupo de jogadores está no campo para o treinamento. Elenco é formado por garotos da base e alguns atletas do time profissional.

Neste sábado (27), na abertura do Estadual, o Ypiranga bateu o São Luiz por 3 a 0 na Arena União Frederiquense, no município de Frederico Westphalen. Na cidade de Novo Hamburgo, no estádio do Vale, aconteceu o único empate do último sábado (27), no confronto entre Novo Hamburgo e Pelotas, que terminou 1 a 1.

Estreia vitoriosa no



Jean Silva, Luíz Eduardo e Caprini marcaram na Arena União Frederiquense. Na próxima quarta-feira (03), recebemos o Novo Hamburgo no Colosso da Lagoa!



📸Renato Padilha - AGIF pic.twitter.com/BfeJoykYLJ — Ypiranga Futebol Clube (@ypirangafc) February 27, 2021

Os outros dois duelos do dia encerraram com o placar de 1 a 0. O Esportivo levou a melhor sobre o São José no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. E em casa, no estádio Bento Freitas, na cidade de Pelotas, o Brasil de Pelotas sofreu revés contra o Aimoré.