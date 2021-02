Magnus e Minas Tênis Clube se enfrentam pela Supercopa de Futsal

O Magnus Futsal-SP enfrenta o Minas Tênis Clube nesta sexta-feira (26), a partir das 15h (horário de Brasília), em jogo válido pela segunda rodada da Supercopa de Futsal. A partida, que acontece em Sorocaba, interior de São Paulo, terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

Este é o segundo jogo do Magnus na competição, após a vitória por 3 a 1 sobre o Dois Vizinhos-PR na primeira rodada da competição na última quinta-feira (25). No sábado (27), Dois Vizinhos e Minas fazem o último jogo da primeira fase. Os dois times com mais pontos disputarão a decisão no domingo (28) às 11h. Todas as partidas terão transmissão ao vivo da TV Brasil.

Supercopa de Futsal

A Supercopa de futsal é um triangular que envolve os campeões da temporada passada, o Minas (que ficou com o título da Taça Brasil), o Magnus (dono do troféu da Liga Nacional) e o Dois Vizinhos (dono da Copa do Brasil de 2020). O melhor time da Supercopa enfrenta o Corinthians, que foi campeão desse torneio em 2020, em busca de uma vaga na Libertadores. A decisão será em partida única, no ginásio do Parque São Jorge, em data que ainda não foi definida.