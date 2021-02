Manchester City chega a 20 vitórias consecutivas na temporada

O Manchester City derrotou o West Ham por 2 a 1, neste sábado (27) em jogo da 26ª rodada do Campeonato Inglês, e alcançou a incrível marca de 20 vitórias consecutivas na atual temporada considerando todas as competições. Com este triunfo, o time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola abriu 13 pontos de vantagem na liderança.

O City abriu o placar aos 30 minutos, quando o meia belga Kevin de Bruyne cruzou para o zagueiro Rúben Dias fazer de cabeça. Porém, o West Ham empatou com Michail Antonio um pouco antes do intervalo.

Porém, aos 22 do segundo tempo, o zagueiro Stones recebeu de Mahrez para garantir o triunfo da equipe de Manchester. Com este resultado, a equipe de Pep Guardiola chega a 14 vitórias consecutivas pelo Campeonato Inglês.

O quarto colocado West Ham, que jogou bem a partida inteira, teve uma chance nos minutos finais para arrancar um ponto, mas Issa Diop não conseguiu completar cruzamento de Jesse Lingard.

A vitória leva o City, invicto há 27 partidas, a 62 pontos em 26 jogos. O Manchester United, que enfrenta o Chelsea no próximo domingo (28), aparece logo atrás com 49 pontos em 25 partidas.

* Com informações da agência de notícias Reuters.