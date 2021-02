Mendy merece ser goleiro titular do Chelsea, defende Thomas Tuchel

Édouard Mendy continuará sendo o goleiro titular do Chelsea, mas Kepa Arrizabalaga, contratado por um valor recorde, precisa estar pronto para atuar quando a situação exigir, disse o técnico Thomas Tuchel nesta sexta-feira (19).

Kepa foi comprado do Athletic Bilbao em 2018 por 71 milhões de libras - aproximadamente R$ 538 milhões -, um recorde para o clube, mas o goleiro da seleção espanhola perdeu o lugar no Chelsea sob o comando do treinador anterior, Frank Lampard, após uma série de erros de grande repercussão.

Os londrinos compraram Mendy do Stade Rennes no ano passado por terem perdido a confiança em Kepa, e Tuchel disse que o membro da seleção do Senegal impressionou na maneira como disputou a vaga de titular com o espanhol e com o argentino Willy Caballero.

"Édouard é o número um e merece ser o número um. Não dá para esconder a opinião, as coisas têm que ser claras e não se pode ter medo disso", disse Tuchel aos repórteres antes da viagem de sábado para o jogo contra o Southampton. "As coisas não mudaram, precisamos de três goleiros fortes e todos prontos. Os objetivos a se atingir são altos neste clube, precisamos que todos os 22 jogadores estejam prontos agora. Se for para cinco minutos, então estejam prontos para cinco minutos."

O meio-campista Kai Havertz voltou à forma, e o atacante Tammy Abraham se recuperou de uma lesão no tornozelo, mas o meia-atacante norte-americano Christian Pulisic continua afastado devido a um problema na panturrilha. O zagueiro brasileiro Thiago Silva também está fora de ação por culpa de um problema muscular.