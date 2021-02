Roberto Firmino ajuda Liverpool a encerrar sequência de derrotas

Depois de quatro revezes consecutivos pelo Campeonato Inglês, o Liverpool voltou a somar pontos neste domingo (28), após derrotar o Sheffield United, fora de casa, por 2 a 0. Os gols foram marcados por Curtis Jones e Kean Bryan (contra). O segundo gol, no entanto, nasceu de uma jogada toda construída pelo brasileiro Roberto Firmino, que teve o chute desviado pelo defensor adversário antes de a bola entrar. Com o resultado, o Liverpool, atual campeão da competição, manteve a sexta posição, agora com 43 pontos.

Em má fase no Campeonato Inglês, o Liverpool encontrou o adversário ideal para frear a sequência negativa de quatro derrotas (diante de Brighton, Manchester City, Leicester e Everton). O Sheffield United, lanterna do campeonato com apenas 11 pontos, tinha apenas três vitórias em 25 partidas.

Porém, o triunfo não veio de forma tão fácil. O primeiro gol só saiu no segundo tempo. Logo no começo, após jogada pela direita em que a bola quase saiu pela linha de fundo, o lateral Trent Alexander-Arnold encontrou Curtis Jones dentro da área. Ele completou de primeira para marcar. Após a partida, o jogador dedicou o gol ao goleiro brasileiro Alisson, que não atuou devido à morte de seu pai, José Becker.

"I’d like to take this time to say that this goal is for Ali’s dad, actually. May he rest in peace and if Ali sees this, this is for you, bro." @curtisjr_10 ❤️