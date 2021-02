Com gol de David Luiz, Arsenal vence Leicester por 3 a 1

O Arsenal derrotou o Leicester por 3 a 1 neste domingo (28) pela 26ª rodada do Campeonato Inglês e voltou a ter esperanças de classificação às competições europeias na próxima temporada. E neste triunfo, os Gunners contaram com a contribuição de um brasileiro, o zagueiro David Luiz, que fez o primeiro gol de sua equipe.

Three points on the road! 🛣#LEIARS 🦊 1-3 ⚪️ (FT) — Arsenal (@Arsenal) February 28, 2021

O resultado fez o Arsenal subir na classificação e assumir a décima posição, com 37 pontos em 26 jogos, enquanto o Leicester permanece em terceiro, com 49 pontos, no segundo baque para a equipe em três dias, pois foi eliminado da Liga Europa durante a semana.

O Leicester abriu o marcador logo aos 6 minutos de partida, com um chute cruzado do belga Tielemans. Mas, um pouco antes do intervalo, aos 39 minutos, o Arsenal conseguiu empatar em jogada de brasileiros. Willian levantou a bola na área em cobrança de falta e David Luiz fez de cabeça.

Ainda nos acréscimos da etapa, os Gunners viraram o marcador, em cobrança de pênalti do francês Lacazette. O terceiro gol só veio na etapa final, quando aos 7 minutos Willian tocou para Pepe apenas escorar para o fundo do gol adversário.

Empate sem gols

No jogo mais esperado da rodada, Chelsea e Manchester United não passaram de um empate em 0 a 0. Com o resultado, o Red Devils permanece na segunda posição da classificação, mas agora com 50 pontos. Já o time do técnico alemão Thomas Tuchel é o quinto, com 44 pontos.

FT. The Blues take a share of the spoils. 🤝 #CHEMUN pic.twitter.com/5uHYieZ0Mh — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 28, 2021

* Com informações da agência de notícias Reuters.