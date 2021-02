Ainda sem Neymar, PSG vence Dijon por 4 a 0 no Francês

Ainda sem poder contar com o atacante brasileiro Neymar, que continua se recuperando de lesão, o PSG derrotou o Dijon por 4 a 0 neste sábado (27) em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Francês. O destaque da partida foi o atacante Mbappé, que marcou duas vezes para ajudar sua equipe a ficar a apenas um ponto do líder Lille.

Com os gols deste sábado, Mbappé assumiu a artilharia isolada do Campeonato Francês com o total de 18.

Além dos dois gols do jovem atacante francês, o PSG contou com gols do italiano Moise Kean e do português Danilo Pereira para triunfar.

Com esta vitória, o PSG chega à segunda posição com 57 pontos em 27 jogos. Já o líder Lille recebe o Strasbourg no próximo domingo (28). Após esta partida, o Dijon é o lanterna da competição com 15 pontos.

* Com informações da Agência de Notícias Reuters.