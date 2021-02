Reinier marca e ajuda Borussia Dortmund a vencer no Alemão

Com um gol do brasileiro Reinier, o Borussia Dortmund derrotou o Arminia Bielefeld por 3 a 0 neste sábado (27) e assumiu a 5ª posição do Campeonato Alemão.

O gol, na 23ª rodada da competição, foi o primeiro do meio-campista de 19 anos revelado pelo Flamengo pela equipe alemã.

O Borussia teve amplo domínio na etapa inicial, chegando a ter mais de 70% de posse de bola, mas só abriu o placar aos dois minutos do segundo tempo, quando Mohamed Dahoud acertou um chute rasteiro a 18 metros de distância.

O inglês Jason Sancho fez 2 a 0, em cobrança de pênalti aos 13 minutos, alcançando seu sexto gol na competição. Logo após entrar no gramado, Reinier recebeu passe do norueguês Haaland e marcou pela primeira vez pelo Borussia.

Grande vitória hoje, seguimos trabalhando mais e mais💛🖤Obrigado meu irmão❤️⚽️😉@ErlingHaaland pic.twitter.com/5xJaStiJq3 — Reinier Jesus (@ReinierJesus20) February 27, 2021

Vitória do líder

Quem também triunfou neste sábado foi o líder Bayern de Munique, que goleou o Colônia por 5 a 1 contando com dois gols do melhor jogador do mundo, o atacante polonês Robert Lewandowski.

Choupo-Moting abriu a contagem para o atual campeão com seu primeiro gol pela liga alemã nesta temporada, ao cabecear cruzamento de Goretzka na segunda trave, aos 18 minutos.

Lewandowski marcou 15 minutos depois, tabelando com Goretzka após um passe para trás errado de Emmanuel Dennis, do Colônia. O polonês chegou a 28 gols pelo Campeonato Alemão após receber assistência de Thomas Müller, segundos depois de o meia-atacante entrar.

Lewandowski busca quebrar o recorde de Gerd Müller, de 40 gols em uma temporada da liga alemã, obtido na temporada 1971/1972. Gnabry saiu do banco para completar a goleada com dois gols em quatro minutos nos momentos finais.

O Bayern, que enfrenta o Borussia Dortmund na próxima semana, lidera com 52 pontos.

* Com informações da agência de notícias Reuters.