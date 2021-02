Lukaku marca e ajuda Inter de Milão a disparar no Campeonato Italiano

A Inter de Milão abriu sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Italiano após o belga Lukaku marcar após apenas 32 segundos de jogo e dar uma assistência na vitória de 3 a 0 de sua equipe sobre o Genoa neste domingo (28).

O atacante disparou pelo meio da defesa do time visitante e marcou seu 18º gol no Italiano, o segundo mais rápido da história do clube no Italiano desde que a empresa britânica de análise esportiva Opta começou a registrar estatísticas, em 2004.

Lukaku ainda ajudou Matteo Darmian a marcar o segundo gol da Inter aos 24 minutos da segunda etapa, e também participou do terceiro, após seu chute ser parcialmente defendido, o que permitiu que o chileno Alexis Sanchez aproveitasse rebote para fazer de cabeça.

O resultado deixa a Inter sete pontos à frente do vice-líder Milan, que enfrenta a Roma ainda neste domingo, e dez pontos à frente da Juventus, que ocupa o terceiro lugar.

O Genoa, cuja série de sete jogos invictos no campeonato chegou ao fim, está na 13º posição, com 26 pontos.