Seleção francesa é um objetivo, mas não agora, afirma Zidane

Zinedine Zidane afirmou que gostaria de treinar a seleção francesa um dia, mas continua focado em seu atual cargo de técnico do Real Madrid - embora esteja cada vez mais frustrado com as especulações da imprensa sobre o seu futuro.

O presidente da Federação Francesa de Futebol, Noël Le Graët, afirmou em uma entrevista neste sábado (13) à rádio RTL que Zidane seria o primeiro candidato a suceder Didier Deschamps.

Antes do jogo do Real Madrid contra o Valencia, neste domingo (14), pelo Campeonato Espanhol, Zidane afirmou que tem uma relação próxima com Le Graët, mas que ainda não estava pensando em trabalhar na seleção.

“Vamos ver, mas, neste momento, continuo focado aqui. Sou o treinador do Real Madrid e gosto de cada dia da experiência. Mas nunca se sabe o que acontecerá no futuro. Sempre disse que a seleção é um objetivo, mas neste momento estou aqui”, disse.

Zidane jogou 108 vezes pela França e foi o jogador chave para vencer a Copa do Mundo de 1998, em casa. Ele foi o capitão do time que chegou à final em 2006, quando foi expulso contra a Itália por dar uma cabeçada em Marco Materazzi . A França acabou perdendo o título na disputa de pênaltis.

Seu ex-companheiro de time Deschamps levou a França ao título da Copa do Mundo em 2018 e seu atual contrato termina em 2022.

*Edição de Hugh Lawson