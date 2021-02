Sorteio define adversários dos brasileiros na prévia da Libertadores

No início da tarde desta sexta-feira (5) foram conhecidos os confrontos da fase preliminar da Copa Libertadores da América de 2021. O sorteio dos duelos ocorreu através de uma reunião virtual comandada pela Conmebol. As equipes brasileiras que entrarão no torneio na segunda fase prévia ainda não são conhecidas, mas, por enquanto, foram denominadas como Brasil 7 e Brasil 8.

Os times enfrentarão, respectivamente, Ayacucho, do Peru, e Deportivo Lara, da Venezuela. Os jogos de ida e volta destas etapas ocorrerão entre as semanas de 10/3 a 14/4. Se a equipe nacional passar pelo Ayacucho, terá pela frente o Del Valle ou Chile 4 na fase seguinte da pré-Libertadores. Enquanto isso, o outro representante verde e amarelo, se eliminar o Deportivo Lara, enfretará ou San Lorenzo ou "Chile 3" na fase seguinte.

🏆 Os confrontos das Fases 2 e 3 da CONMEBOL #Libertadores estão definidos!



🗓️ Os jogos de ida e volta destas etapas ocorrerão entre as semanas de 10/3 a 14/4.#GloriaEterna pic.twitter.com/HMlLdrbi1X — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) February 5, 2021

Os representantes brasileiros na pré-Libertadores que conseguirem as vagas através do Campeonato nacional só serão definidos após as finais da Copa do Brasil. A decisão entre Palmeiras e Grêmio influenciará diretamente a classificação para a competição continental pelo Brasileiro. O Brasil tem quatro vagas diretas à fase de grupos da Libertadores e duas vagas para fase da Pré-Libertadores.



Novidades na Copa Sul-Americana



Uma das principais novidades divulgadas durante o sorteio desta sexta-feira é que apenas os clubes eliminados na 3ª e última fase da Pré-Libertadores irão para a Sul-Americana, ao contrário do que ocorreu nas últimas temporadas. Nesta etapa participarão oito times provenientes da fase anterior. Quem se classificar nesses duelos entra na fase de grupos da Libertadores. E os eliminados ingressarão na Sul-Americana. Outra novidade para a edição de 2021 do torneio é que os seis times brasileiros classificados à competição através do Campeonato Brasileiro, que ainda não estão definidos, entrarão diretamente na fase de grupos. A Sul-Americana de 2021 começa no dia 17 de março.