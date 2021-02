Flamengo vence Vasco no Maracanã e cola no líder Inter

O Flamengo venceu o Vasco no Maracanã, na noite desta quinta-feira (4), por 2 a 0, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro se manteve na vice-liderança. Conquistando a terceira vitória consecutiva, o Flamengo chegou aos 64 pontos e ficou dois atrás do líder Internacional, que empatou com o Athletico Paranaense em Curitiba nesta noite.

Enquanto isso, o Vasco segue muito próximo do Z4. Na 15ª posição, o Cruzmaltino tem 37 pontos, com dois a mais do que o primeiro time na zona do rebaixamento, o Sport.

O primeiro gol da vitória flamenguista foi marcado aos 47 minutos da etapa inicial pelo atacante Gabriel Barbosa de pênalti. Os primeiros 45 minutos foram todos do time do técnico Rogério Ceni. Aos 12, o goleiro Fernando Miguel salvou depois que Gabriel Barbosa ficou sozinho na frente dele. Aos 25, de novo, Gabigol. Bruno Henrique cruzou. Só que a bola quicou e o rubro-negro não alcançou.

Aos 28, foi a vez do volante Gerson fazer uma grande jogada. Ele driblou dois jogadores vascaínos e largou uma bomba para grande defesa do Fernando Miguel. Aos 37, o lateral-esquerdo Filipe Luís estava marcando o gol de cabeça. A bola só não foi para a rede porque o zagueiro Marcelo Alves afastou.

Só que na etapa final o jogo virou. Logo aos 4, Catatau arriscou de longe e o goleiro Hugo defendeu. No minuto seguinte, o artilheiro Cano perdeu grande chance de dentro da área depois de bom passe de Pikachu. Aos 23, Yago Pikachu cobrou bem uma falta próxima à área do Flamengo e obrigou o goleiro Hugo a fazer bela defesa. Aos 31 da etapa final, o rubro-negro Everton Ribeiro cobrou o escanteio e Bruno Henrique marcou de cabeça.

A próxima partida do Flamengo será no domingo (7) contra o Bragantino, no interior paulista. Na quarta-feira (10), o Vasco vai até o Ceará para enfrentar o Fortaleza no Castelão.