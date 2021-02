Sport vence e Internacional perde chance de disparar na ponta

O Internacional perdeu a chance de abrir distância na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (10), o Colorado teve interrompida uma invencibilidade de 12 jogos pela competição ao ser derrotado pelo Sport por 2 a 1, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada.

FIM DE JOGO!!! É O LEÃO! É O SPORT!!! VITÓRIAAAAAA! Com gols de Marcão e Dalberto, Sport vence o Internacional por 2x1, no Beira-Rio!



📸 Elton Silveira/W9 Press pic.twitter.com/NA83ftas7g — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 11, 2021

Os gaúchos seguem com 66 pontos, um a frente do Flamengo, que empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino no último domingo (7), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O tropeço também é celebrado por Atlético-MG e São Paulo (clubes que, matematicamente, também sonham com o título). O Rubro-Negro pernambucano foi a 41 pontos, na 14ª colocação, abrindo quatro pontos para a zona de rebaixamento, que é encabeçada pelo Vasco (17º), com 37 pontos.

O Cruzmaltino, aliás, é o próximo rival do Inter, no domingo (14), às 16h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. O Sport, por sua vez, volta a campo na segunda-feira (15), às 20h, contra o Bragantino, na Ilha do Retiro, em Recife, na partida que encerra a 36ª rodada do Brasileiro.

Com dificuldades para entrar na área rubro-negra, fechada por uma linha de cinco defensores, o Inter exagerou na bola aérea e só levou a melhor em cabeçada do meia Caio Vidal, após cruzamento do lateral Uendel pela esquerda, rente à meta. O jogo parecia controlado pelo Colorado até Uendel ser expulso aos 25 minutos ao derrubar o atacante Marquinhos próximo à área. Para complicar a vida gaúcha, Marquinhos aproveitou um erro do volante Rodrigo Dourado e, de calcanhar, puxou contra-ataque com o volante Marcão, que driblou o zagueiro Lucas Ribeiro e abriu o marcador para o Leão aos 37 minutos.

O Inter respondeu três minutos depois, logo na primeira vez que entrou na área, com o meia Patrick balançando as redes na sobra de um bate-rebate. Nos acréscimos, Patric cruzou da direita, a zaga colorada parou entendendo que a bola tinha saído pela linha de fundo (o que não aconteceu) e o também lateral Junior Tavares aproveitou, dominando na pequena área e tocando para o atacante Dalberto recolocar o Sport em vantagem.

No segundo tempo, mesmo com um a mais, o Leão manteve a postura de aguardar os ataques do Inter. Aos 18 minutos, a trave evitou que Caio Vidal marcasse um golaço após jogada individual na entrada da área. Os pernambucanos também pararam no poste aos 30 minutos, em chute de fora da área do meia Thiago Neves. Sem inspiração, o Colorado continuou insistindo na bola aérea, mas consagrou Iago Maidana e Adryelson, dupla de zaga que liderou a muralha rubro-negra no Beira-Rio.

Leão também ruge alto em Fortaleza

O Sport não foi o único Leão a rugir alto e respirar na luta contra o Z-4 nesta quarta. Em Fortaleza, o Leão do Pici recebeu o Vasco na Arena Castelão e venceu por 3 a 0, chegando aos mesmos 41 pontos do Rubro-Negro pernambucano, ficando uma posição atrás (15º) por ter uma vitória a menos. Neste domingo, os tricolores do Ceará visitam o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, às 18h15.

VENCEMOOOOOOOS! Numa partidaça de todos os jogadores e da comissão técnica, o Leão venceu o Vasco por 3 a 0 com gols de Igor Torres, David e Romarinho. Com mais essa vitória, o Tricolor chega aos 41 pontos.



VAMOOOOOOOOOS! 🔴🔵⚪ #FORxVAS | 3-0 pic.twitter.com/UR0aH9lrJp — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) February 11, 2021

O Gigante da Colina, com o tropeço na capital cearense, permanece nos 37 pontos e encerrará a rodada como primeiro time na zona de rebaixamento, pressionado para o jogo contra o Inter. Os cariocas têm a mesma pontuação do Bahia, que fica fora do Z-4 por ter uma vitória a mais que os cruzmaltinos.

O Fortaleza construiu a maior parte da vitória ainda no primeiro tempo. Aos seis minutos, Igor Torres abriu o marcador após receber passe do também atacante David, que passou com facilidade pelo zagueiro Leandro Castan. Aos 43 minutos, David bateu por cima do goleiro Fernando Miguel e ampliou. Na etapa final, Osvaldo cruzou pela esquerda e Romarinho, outro homem de frente do Leão, chutou de primeira para definir o placar. O atacante Germán Cano ainda balançou as redes pelo Vasco, mas o lance foi anulado pelo árbitro de vídeo, que viu falta na origem da jogada.

