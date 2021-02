Tênis de Mesa: Piracicaba recebe Seletivas para seleções de base

Os maiores talentos das futuras gerações do tênis de mesa brasileiro estarão reunidos em Piracicaba, interior de São Paulo, neste final de semana (13 e 14), para participar da Seletiva para Seleção Brasileira de diversas categorias de base.

Ao todo, 78 atletas foram convocados para o evento. O clube que mais tem atletas disputando a seletiva é o SERC Santa Maria/São Caetano, com 23 mesatenistas, seguido pelo Itaim Keiko/JJ Yamada (SP), com 17, Saldanha da Gama (SP), com seis, Pró Tênis de Mesa de Joaçaba (SC), com quatro, e, ACENB Ivoti (RS), com três. São Paulo é o estado brasileiro com mais convocados (56). Logo depois, estão Santa Catarina (8), Rio Grande do Sul (5), Paraná (5), Minas Gerais (2), Mato Grosso (1) e Rio de Janeiro (1).

Promovida pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), a competição ocorrerá no Centro de Treinamento Fran TT e definirá oito atletas; duas para o sub-15 feminino, dois para o sub-21 masculino, e uma para as categorias sub-15 masculino, sub-19 feminino, sub-19 masculino e sub-21 feminino. Os mesatenistas classificados representarão o país no Campeonato Sul-Americano sub-15 e sub-19 e nos Torneios Classificatórios para os Jogos Pan-Americanos sub-21.

Três jogadores já estão previamente convocados por critérios técnicos: Diogo Silva (campeão Sul-Americano 2020, no Peru), para a Seleção sub-19 masculina; Giulia Takahashi (campeã do Aberto do Peru e do Circuito Mundial Júnior 2020), para a equipe sub-19 feminina; e, Leonardo Iizuka (campeão Sul-Americano 2020, no Peru), para a Seleção sub-15 masculina.

As disputas de vagas no sub-15 feminino acontecem no sábado (13), a partir de 8h. O sub-19 masculino começa às 10h e o sub-19 feminino será disputado a partir de 14h. No domingo (14), estão marcadas as disputas do sub-15 masculino, começando às 8h, sub-21 feminino, a partir das 10h, e sub-21 masculino, com jogos sendo disputados a partir das 13h30. Os confrontos serão realizados em sistema eliminatório, também para evitar maior permanência de atletas no ginásio. Somente terão acesso ao local da Seletiva os atletas, um técnico para cada mesa-tenista, os árbitros e os envolvidos diretamente na organização.

O Campeonato Sul-Americano sub-15 e sub-19 está marcado para acontecer entre os dias 24 e 29 de maio, em Lima (PER). O Torneio Classificatório de Equipes para os Jogos Pan-Americanos sub-21 deve ocorrer em Cucuta (COL), entre 26 e 28 de abril. Já o Torneio Classificatório Individual para o Pan deverá acontecer entre 12 e 14 de maio, em San José da Costa Rica. O torneio de tênis de mesa dos Jogos Pan-Americanos sub-21, em Cali (COL), está marcado para o período de 10 a 15 de setembro. Todas as competições fora do Brasil ainda carecem de confirmação, em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19).