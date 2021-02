Hugo Calderano acerta com equipe russa para Champions League 21/22

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano já tem uma nova casa para a Champions League da próxima temporada. O atleta de 24 anos acertou com o Fakel Gazprom Orenburg, da Rússia. O carioca terá a missão de ajudar o clube a conquistar seu sexto título europeu. A equipe é a principal potência do continente na última década. Conquistou cinco troféus de Champions League em oito finais disputadas, nove títulos da Liga Russa, uma Copa da Europa e uma Supercopa da Europa. "Estou muito feliz por me juntar ao Fakel Gazprom Orenburg para jogar a próxima temporada da Champions League. Essa mudança vai permitir que eu mantenha um calendário mais livre para me dedicar aos treinamentos e torneios internacionais. Ao mesmo tempo, vai me dar a chance de participar de uma competição de alto nível como a Champions League, com uma equipe super competitiva", afirmou o brasileiro.

Na semana passada, Calderano, sexto colocado do ranking mundial, havia anunciado que deixará o Liebherr Ochsenhausen ao fim da atual temporada, previsto para o mês de maio. O principal fator que motivou a saída de Hugo depois de sete anos jogando na Alemanha foi o desejo de dedicar mais tempo ao novo circuito mundial de tênis de mesa, rebatizado de Federação Internacional de Tênis de Mesa (WTT). A partir deste ano, os eventos internacionais terão ainda mais relevância, tanto em pontuação quanto em premiação. Além disso, devido à pandemia do novo coronavírus, os torneios serão agrupados em curtas temporadas de sedes únicas, limitando a disponibilidade do brasileiro para disputas por clubes.

Em Orenburg, na Rússia, Hugo conseguirá conciliar ambos os calendários, já que reforçará a equipe somente nos confrontos da Champions League. A competição está prevista para começar no segundo semestre deste ano, mas ainda não teve suas datas anunciadas. O próximo compromisso de Hugo está marcado para esta sexta-feira (5), quando Ochsenhausen enfrentará o líder Borussia Düsseldorf, pela 16ª rodada da Bundesliga. A equipe do brasileiro ocupa a terceira posição na tabela, com dez vitórias em 16 jogos - os quatro primeiros avançam aos playoffs.