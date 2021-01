Hugo Calderano decide trocar de clube após fim da atual temporada

Sexto colocado do ranking mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano deixará seu atual clube, o Liebherr Ochsenhausen da Alemanha, ao término da atual temporada, no meio de 2021. O carioca de 24 anos abriu mão de disputar a Bundesliga para dedicar mais tempo ao calendário internacional da modalidade, completamente reformulado a partir deste ano.

Os eventos internacionais ganharam ainda mais relevância, tanto em termos de pontuação quanto de premiação. E, em meio à pandemia do novo coronavírus, serão agrupados em curtas temporadas de sedes únicas, o que deixaria o brasileiro longe do clube alemão por boa parte da temporada. A primeira série de torneios de 2021 será no Qatar, de 28 de fevereiro a 13 de março.

"Preciso focar na minha carreira e nos eventos internacionais. Então, acho que essa decisão é a melhor para mim e para o clube. É claro que estarei aqui até a última partida dando o máximo para garantir que a gente chegue aos playoffs. E seria fantástico se eu pudesse me despedir do time com um título", afirmou o carioca.

Ele chegou a Ochsenhausen em 2014, aos 18 anos, logo após a conquista da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude. Em quase sete temporadas, o brasileiro liderou o clube nas conquistas da Bundesliga e da Copa da Alemanha, ambas em 2019, encerrando um jejum de 15 anos da equipe. "Foi um período muito bom em Ochsenhausen, e não acabou ainda. O clube ajudou muito no meu desenvolvimento como atleta e pessoa. Meu coração sempre baterá pela equipe. Continuarei morando e treinando em Ochsenhausen porque a estrutura é ótima, sei que posso seguir evoluindo aqui", disse.

O próximo compromisso de Hugo está marcado para 5 de fevereiro, quando sua equipe enfrenta o líder Borussia Düsseldorf, pela 16ª rodada da liga. Ochsenhausen ocupa a terceira posição na tabela, com dez vitórias em 16 jogos - os quatro primeiros avançam aos playoffs.