Tiger Woods é hospitalizado com ferimentos após acidente de carro

O jogador de golfe Tiger Woods foi levado às pressas para um hospital de Los Angeles (Estados Unidos) nesta terça-feira (23) depois de sofrer vários ferimentos em um acidente de carro, que saiu da pista e capotou.

Woods, de 45 anos, era o único ocupante do veículo utilitário esportivo quando bateu por volta das 7h12 (12h17 no horário de Brasília) perto das comunidades suburbanas de Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes, disse o departamento do xerife do condado de Los Angeles em um comunicado.

"Tiger Woods sofreu um acidente de carro nesta manhã na Califórnia, em que sofreu vários ferimentos nas pernas. Ele está no momento em cirurgia e nós agradecemos pela privacidade e apoio", disse o agente de Woods, Daniel Rapaport, em um comunicado ao Golf Digest.

Imagens de vídeo do local do acidente mostraram o carro preto a cerca de nove metros da estrada, sua dianteira muito danificada e cercado por destroços. Woods foi retirado das ferragens com a ajuda de ferramentas usadas para abrir veículos envolvidos em acidentes quando uma vítima pode estar presa.

Woods, considerado um dos maiores atletas da história de seu esporte, esteve no Genesis Invitational no Riviera Country Club no fim de semana, mas não competiu no torneio, citando um problema recorrente nas costas.