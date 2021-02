Tocantinópolis e Palmas abrem decisão do Tocantinense com empate

O primeiro jogo da final do Campeonato Tocantinense de 2020, entre Tocantinópolis e Palmas, terminou empatado em 3 a 3. A partida desta quarta-feira (10) teve presença de torcedores nas arquibancadas do estádio João Ribeiro, o Ribeirão, em Tocantinópolis (TO). A equipe da casa teve aprovado, pela secretaria de Saúde local e pelo Conselho Municipal de Saúde, um plano de contingência para receber até mil pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Segundo dados do Ministério da Saúde desta quarta-feira, Tocantins tem 105.577 casos confirmados do vírus. A incidência, de 6.712,4 registros a cada 100 mil habitantes, é maior que a média nacional (4.596,4). O total de óbitos por conta da covid-19 no estado é de 1.437. A taxa de mortalidade (91,4 a cada 100 mil pessoas), por sua vez, é inferior à do país (111,8).

Ao comprarem os ingressos, que custaram R$ 20, os torcedores tiveram que assinar um termo em que se comprometiam a seguir o protocolo de saúde, com aferição de temperatura na chegada do estádio, uso de máscara de proteção e de álcool em gel e permanência em local demarcado para acompanhar o duelo. Em circular divulgada na terça-feira (9), a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) alertou que, em caso de descumprimento do protocolo, o Tribunal de Justiça Desportiva do estado (TJD-TO) seria informado.

Com a bola rolando, o meia Dhonata, de falta, abriu o marcador para o Tocantinópolis aos 22 minutos. Quatorze minutos depois, o zagueiro Léo Amaral, de cabeça, na sequência de um escanteio, ampliou para o TEC. O Palmas reagiu no segundo tempo e balançou as redes duas vezes, aos seis e aos 18 minutos, com o atacante Rafael Gladiador em duas cobranças de pênalti. Aos 31 minutos, os donos da casa voltaram à frente com o atacante Tety. Nos acréscimos, o atacante Bruninho empatou para o Tricolor da capital tocantinense.

As equipes se reencontram no domingo (14), às 15h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, em Palmas. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Veja tabela do Campeonato Tocantinense.