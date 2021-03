América-MG supera Cruzeiro e assume vice-liderança do Mineiro

O América-MG derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 na tarde deste domingo (21) e assumiu a vice-liderança (com 12 pontos) do Campeonato Mineiro. Na partida realizada no estádio Independência, o lateral Joseph fez o gol da vitória.

COLOCA +3 NA CONTA!!! 🐰💚



AMÉRICA JOGA BEM, DOMINA O ADVERSÁRIO, MARCA NO PRIMEIRO TEMPO E GARANTE A VITÓRIA NO PRIMEIRO CLÁSSICO DA TEMPORADA!!



VAMOOOOOOS, #COELHÃO!!!!#AFCxCRU | 1x0#CoelhãoSérieA#PraCimaDelesCoelho #SomosSparta pic.twitter.com/GYxtBtSTlr — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) March 21, 2021

Após este revés, a Raposa ficou na 6ª posição da classificação com 7 pontos conquistados.

O gol do triunfo saiu ainda na etapa inicial. Aos 34 minutos, Joseph aproveita sobra de bola em ataque do Coelho para bater cruzado e vencer o goleiro Fábio, do Cruzeiro.

Triunfo do URT

Outra equipe a triunfar na competição neste domingo foi a URT, que, jogando no estádio Zama Maciel, superou a Caldense por 3 a 1. Os gols da equipe de Patos de Minas saíram dos pés de Mateus, João Diogo e Bernardo. Já Davi Lazari descontou para o time de Poços de Caldas.

Continuidade do Mineiro

Na próxima segunda-feira (22) acontece uma reunião para definir a continuidade, ou não, da competição em meio ao avanço da pandemia do novo coronavírus (covid-19) no Estado de Minas Gerais.