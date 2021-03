Athletic Club triunfa e assume vice-liderança do Campeonato Mineiro

No único jogo da 5ª rodada do Campeonato Mineiro programado para este sábado (20), o Athletic Club derrotou o Pouso Alegre por 2 a 1 no estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei, e assumiu a vice-liderança da competição com 9 pontos.

O uruguaio Loco Abreu esteve em campo, mas não conseguiu ajudar sua equipe com gols. O Athletic abriu o placar aos 28 minutos, quando Ingro aproveitou sobra de bola para marcar. O Pouso Alegre conseguiu igualar o marcador logo no início da etapa final com Matheus Roldan.

Porém, a vitória final ficou mesmo com a equipe da casa, que, aos 41 minutos, voltou a ficar na frente graças a gol de Alason.

Com o revés, o Pousão ocupa a 6ª posição com 5 pontos.