Atlético-MG anuncia Cuca e considera superado escândalo na Suíça

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira (5) o retorno do técnico Cuca após sete anos. Campeão da Libertadores de 2013 comandando o Galo, o treinador de 57 anos dirigiu o Santos em 2020 e assinou contrato por duas temporadas. Chegam com ele os auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro e o preparador físico Cristiano Nunes. Ele substitui Jorge Sampaoli, que deixou o Alvinegro para assumir o Olympique de Marselha (França).

Na nota em que informa a contratação de Cuca, o Atlético se pronunciou sobre a rejeição de parte da torcida nas redes sociais, por meio da hashtag #CucaNão. Em 1987, quando era jogador do Grêmio, ele e mais três companheiros de time (Eduardo Hamester, Fernando Castoldi e Henrique Etges) foram acusados de terem tido relação sexual com uma jovem de 13 anos durante uma excursão do clube a Suíça. O quarteto ficou 30 dias detido em Berna, sendo liberado e condenado dois anos depois, mas nenhum deles cumpriu pena, pois o Brasil não extradita seus cidadãos. Em 2004, a pena expirou. Cuca, condenado por atentado ao pudor com uso de violência, afirma ser inocente.

"Sobre os antigos episódios envolvendo o nome do treinador (e que vieram à tona recentemente), o Clube entende que o assunto está superado, em face das últimas declarações dadas por ele. O Clube Atlético Mineiro afirma confiar no treinador, em suas palavras e, principalmente, em sua conduta: sempre proba e séria, inclusive durante o período em que treinou o nosso time. O Clube afirma, ainda, ter absoluto respeito pelas mulheres, defende a bandeira da igualdade e repudia qualquer ato de violência ou discriminação, contra quem quer que seja", diz a nota atleticana.

#Galo acerta retorno do técnico Cuca para dirigir o time por duas temporadas: https://t.co/EKj3HnEGiG pic.twitter.com/ijBQOdRbqZ — Atlético 😷 (@Atletico) March 5, 2021

Cuca comandou o Atlético em 153 ocasiões, com 80 vitórias e três títulos - ele também foi bicampeão mineiro pelo Galo em 2012 e 2013. O técnico chega credenciado pelo trabalho feito no Santos. Apostando em muitos jovens da base, pois o clube paulista estava proibido de contratar jogadores devido a uma punição da Federação Internacional de Futebol (Fifa), o treinador levou o Peixe à final da Libertadores de 2020 e garantiu vaga à edição de 2021 com o oitavo lugar no Campeonato Brasileiro.

"Estamos muito felizes com a chegada do Cuca. Vamos, juntos, construir uma trajetória de vitórias", declarou o presidente atleticano, Sérgio Coelho, no comunicado oficial do Galo.