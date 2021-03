Atlético-MG bate Tombense por 2 a 1 no Mineiro

O Atlético-MG derrotou o Tombense por 2 a 1, de virada, na noite desta quinta-feira (4), para assumir a liderança do Campeonato Mineiro. Esta foi a segunda vitória em dois jogos do Galo. Já a equipe de Tombos ocupa a 8ª posição da classificação com um ponto.

⚫⚪ FIM DE JOGO EM TOMBOS! ATLÉTICO VENCE O TOMBENSE POR 2 A 1 E SEGUE NA LIDERANÇA DO CAMPEONATO MINEIRO!



⚽ Os gols alvinegros foram marcados por Marrony e Gabriel!



O primeiro gol da noite saiu aos 28 minutos da etapa inicial. O atacante Caíque, de frente para o goleiro Rafael, bateu rasteiro e abriu o placar. Depois o jogo acabou ficando parado por quase 20 minutos por falta de energia elétrica no estádio Antônio Guimarães de Almeida. Quando o relógio marcava 48 minutos de tempo corrido, e aproximadamente 28 de bola em jogo, saiu o gol de empate. Após cruzamento de Dodô da esquerda, Felipe Felício rolou a bola para Marrony dominar e marcar.

Aos 60 minutos, o Tombense teve um pênalti, que acabou desperdiçado pelo atacante Rubens. Na etapa final, o time de Belo Horizonte fez o segundo com o zagueiro Gabriel. Em jogada que envolveu a dupla de defensores do Galo, Igor Rabello recebeu bom passe do lateral Mariano e escurou de cabeça para Gabriel mandar para as redes.

Os dois times voltam a jogar pela competição no próximo domingo (7). O Galo recebe o Uberlândia e o Tombense visita o Coimbra.