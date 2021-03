Fluminense estreia com derrota no Campeonato Carioca

O Fluminense estreou com derrota na edição 2021 do Campeonato Estadual. Com os titulares de férias, o Tricolor mandou a campo uma equipe alternativa para enfrentar o Resende no estádio do Maracanã na noite desta quinta-feira (4). O resultado foi uma derrota de 2 a 1 de virada.

Com o revés, o time das Laranjeiras ocupa a nona posição sem pontuar. Já o Resende assumiu a ponta da classificação com 3 pontos conquistados.

Gol anulado

O Fluminense começou a partida melhor, e conseguiu a primeira chance de marcar logo aos 3 minutos, em cobrança de falta de Miguel. Aos 8 minutos, o mesmo Miguel é derrubado por Jefferson após ficar cara a cara com o goleiro adversário, mas o árbitro manda o jogo seguir.

Aos 16 minutos, o Fluminense tem um gol anulado, quando Miguel, em cobrança de falta, levanta a bola na área, onde Caio Vinícius faz de cabeça. Porém, a arbitragem anula o gol afirmando haver impedimento.

A etapa final começa na mesma dinâmica, com domínio tricolor. E, logo no primeiro minuto, o volante André acerta chute no travessão.

Mas o Fluminense só consegue abrir o marcador aos 33 minutos, quando Raí cruza para Alexandre Jesus, que havia acabado de entrar, marcar de cabeça.

Porém, cinco minutos depois o Resende consegue empatar, quando Kaique aproveita sobra de bola para vencer o goleiro Pedro Rangel.

Com o empate, o Gigante do Vale se anima de vez e consegue o gol da virada já nos acréscimos da partida com Jefferson Ruan.