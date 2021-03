Ituano é único time 100% do Campeonato Paulista após duas rodadas

O Ituano é o único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista após duas rodadas. Nesta quinta-feira (4), o Galo derrotou o São Bento por 1 a 0 no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). O gol de pênalti do atacante Iago, no fim do primeiro tempo, levou a equipe rubro-negra a seis pontos, na liderança do Grupo C, o mesmo do Palmeiras. Derrotado no clássico da região de Sorocaba (SP), o Bentão segue zerado no Paulistão, na última posição do Grupo B, que tem o São Paulo na ponta.

Também nesta quinta-feira, o Guarani se reabilitou da derrota por 3 a 0 para o próprio Ituano na estreia e superou o Botafogo-SP por 1 a 0 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O volante Rodrigo Andrade definiu a vitória bugrina, que foi a três pontos, na segunda posição do Grupo D, que também tem o Santos. O Pantera, com um ponto, está em terceiro do Grupo A, o mesmo do Corinthians.

No duelo que encerrou a segunda rodada, o Santo André venceu a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), por 1 a 0. O meia Gegê, com um golaço de fora da área, levou o Ramalhão a quatro pontos, na ponta do Grupo A. A Macaca, com um ponto, está em terceiro no Grupo B.

Terceira rodada

O Campeonato Paulista prossegue neste sábado (6), com dois jogos abrindo a terceira rodada. Às 16h30 (horário de Brasília), a Inter de Limeira encara o Novorizontino no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP). Já às 19h, o Morumbi recebe o clássico entre São Paulo e Santos.

No domingo (7), são mais três partidas. Às 11h, Corinthians e Ponte Preta jogam na Neo Química Arena e o Ituano recebe o Mirassol no Novelli Júnior. Já às 15h, o Guarani pega o Red Bull Bragantino no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

A rodada continua na segunda-feira (8), com mais dois jogos às 19h. Em Araraquara (SP), no estádio da Fonte Luminosa, tem Ferroviária e Botafogo. No Canindé, Santo André e São Caetano fazem o clássico do ABC paulista. Por fim, na quarta-feira (17), também às 19h, São Bento e Palmeiras concluem a terceira rodada no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.