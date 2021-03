Avaí vence clássico antes de suspensão do Campeonato Catarinense

O último jogo do Campeonato Catarinense antes da paralisação por causa do aumento dos casos do novo coronavírus (covid-19) no estado foi logo o clássico de Florianópolis, entre Avaí e Figueirense. Nesta quarta-feira (3), o Leão superou o rival por 1 a 0 na Ressacada e assumiu a liderança da competição, com duas vitórias em duas partidas. O Alvinegro, que aparece em quarto, sofreu a primeira derrota após três jogos.

O Avaí teve o controle das ações na maior parte do jogo. No primeiro tempo, a equipe da casa pecou na pontaria. Na melhor chance, o atacante Renato foi lançado na direita, invadiu a área e chutou na trave. O cenário não se alterou na etapa final, com a diferença de que o Leão, enfim, balançou as redes. Aos 13 minutos, o lateral Edilson cruzou pela direita e o atacante Getúlio, de cabeça, garantiu a vitória avaiana.

No dia 03/03, o atacante Getúlio subiu no 3° andar pra cabecar e marcar o gol da vitória do Leão no Clássico! 🦁💪🏻#AvaíMeuAvaí

🎥: André Palma Ribeiro/@AvaiFC pic.twitter.com/VVK989fTfJ — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) March 4, 2021

Na quarta rodada, o Avaí enfrentará o Brusque no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), enquanto o Figueirense terá pela frente o Criciúma, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Os dois jogos estavam marcados para domingo (7), mas terão de ser reagendados, por conta da suspensão do torneio.

A terceira rodada do Catarinense teve outras três partidas nesta quarta-feira. O Juventus venceu o Hercílio Luz por 2 a 0 no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul (SC). Em casa, no estádio Domingos Lima, o Concórdia bateu o Brusque por 2 a 1. Já o Marcílio Dias recebeu o Próspera em Itajaí (SC), no estádio Gigantão das Avenidas, e ganhou por 2 a 0.

Os jogos entre Criciúma e Chapecoense, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), e Metropolitano e Joinville, no Augusto Bauer, completam a terceira rodada. Os novos horários e datas dos confrontos ainda serão anunciados pela Federação Catarinense de Futebol (FCF).