Pandemia faz federação suspender Campeonato Catarinense

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) anunciou na noite desta quarta-feira (3) que suspendeu as próximas rodadas do Campeonato Catarinense. A decisão foi tomada em decorrência de decretos municipais de ampliação do isolamento social para evitar o avanço do novo coronavírus (covid-19).

Campeonato Catarinense da Série A é suspenso https://t.co/22ivyvHcwQ — FCF (@FCF_futebol) March 3, 2021

“O Campeonato Catarinense da Série A está suspenso para as próximas rodadas. A decisão foi tomada em reunião de diretoria na sede da FCF na tarde desta quarta-feira. A suspensão veio a partir de decretos municipais impedindo a realização de jogos em suas respectivas cidades, atingindo metade dos clubes participantes. Na sexta-feira (5), às 16 horas, será feito um conselho técnico extraordinário com todos os clubes para discutir o restante da competição”, diz a nota da entidade.

Adiamento de jogos

Santa Catarina vive um momento de grande aumento de casos do novo coronavírus, o que levou o Governo do estado a anunciar o fechamento das atividades não essenciais no último final de semana (entre 23h da última sexta até às 6h de segunda passada), o que se repetirá no próximo fim de semana. A ideia é controlar o novo aumento no número de casos e amenizar o colapso do sistema de saúde.

Uma das regiões mais afetadas é justamente o oeste de Santa Catarina, onde fica localizada a cidade de Chapecó. Na última quinta-feira (25), a Federação Catarinense de Futebol (FCF) decidiu pelo adiamento da partida entre Chapecoense e Avaí, prevista para acontecer no domingo (28) na Arena Condá. Por conta da situação delicada na região, não haveria ambulâncias disponíveis para a partida.

Outro confronto adiado programado para domingo foi o que envolveria Joinville e Marcílio Dias, válido pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. Segundo comunicado do time mandante, foram registrados 30 casos positivos do novo coronavírus no elenco, juntando atletas e comissão técnica.

Na última terça (2) a FCF anunciou o adiamento do segundo jogo do Tricolor na competição, contra o Metropolitano, que aconteceria nesta quarta pela terceira rodada