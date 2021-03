Bélgica e Holanda goleiam nas Eliminatórias e Portugal também vence

Um time belga cheio de reservas deixou boa impressão no técnico Roberto Martínez ao derrotar Belarus por 8 x 0 nas eliminatórias para a Copa do Mundo, nesta terça-feira (30), em uma rodada em que a Holanda também goleou e Portugal sofreu para vencer o surpreendente Luxemburgo.

Sob análise de Martínez, que definirá a lista para a Eurocopa, jogadores como Michy Batshuayi, Hans Vanaken (2), Leandro Trossard (2), Jeremy Doku, Denis Praet e Christian Benteke marcaram em uma partida que não teve os titulares Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

A vitória esmagadora levou a Bélgica a sete pontos em seus três primeiros jogos nas eliminatórias, pelo Grupo E, enquanto Belarus sofreu a primeira derrota depois de abrir as eliminatórias com uma vitória por 4 a 2 sobre a Estônia no fim de semana.

🇧🇪 Belgium lead 8-0 against Belarus 🤯



🤩 Your favourite goal from tonight? #WCQ pic.twitter.com/sOeGUzGNbf — European Qualifiers (@EURO2020) March 30, 2021

A Holanda, por sua vez, tirou vantagem da fragilidade de Gibraltar para vencer por 7 a 0 no Grupo G. Steven Berghuis, Luuk de Jong, Memphis Depay (2), Georginio Wijnaldum, Donyell Malen e Donny van de Beek marcaram para os holandeses, que somam seis pontos, um atrás da líder Turquia.

Em mais um confronto de destaque no dia, Cristiano Ronaldo marcou o seu primeiro gol nas Eliminatórias, num jogo que Portugal teve de virar para vencer Luxemburgo por 3 a 1.

Luxemburgo entrou na partida cheio de confiança após derrotar a Irlanda por 1 a 0 e, de forma surpreendente, saiu na frente do campeão europeu com gol de Gerson Rodrigues.

Comeback complete ✅



🇵🇹 Diogo Jota, Cristiano Ronaldo & João Palhinha secure the win for Portugal 👏#WCQ pic.twitter.com/NY1oByx2j0 — European Qualifiers (@EURO2020) March 30, 2021

No entanto, Diogo Jota empatou nos acréscimos da primeira etapa e Cristiano Ronaldo colocou Portugal na frente pouco depois do intervalo. João Palhinha selou o placar a favor da equipe de Fernando Santos aos 35 minutos.

A vitória levou Portugal à liderança do Grupo A com sete pontos em três partidas, o mesmo número de pontos da Sérvia, enquanto Luxemburgo é o terceiro com três pontos.

Também nesta terça-feira (30), a Croácia bateu Malta por 3 a 0 no Grupo H; País de Gales derrotou a República Tcheca por 1 xa 0 no Grupo E, e a Eslováquia venceu a Rússia por 2 a 1 no Grupo H.