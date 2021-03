Lewandowski desfalca Bayern por quatro semanas por lesão no joelho

Robert Lewandowski, atacante polonês do Bayern de Munique, ficará afastado por quatro semanas por ter sofrido uma ruptura de ligamento no joelho direito, informou o clube campeão alemão nesta terça-feira (30).

Lewandowski se lesionou durante a eliminatória da Copa do Mundo na qual a Polônia derrotou Andorra no domingo (28), o que o tira da partida contra a Inglaterra nesta quarta-feira (31).

A lesão é um golpe duro nos líderes do Campeonato Alemão, que visitam o segundo colocado Leipzig no sábado (3 de abril). Ela também o afastará das partidas de quartas de final dos atuais campeões europeus na Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, vice-campeão do ano passado, agendadas para 7 e 13 de abril.

Também é possível que o Bayern não conte com seus serviços quando confrontar o terceiro colocado Wolfsburg na liga alemã em 17 de abril e o Bayer Leverkusen, que busca uma vaga entre os quatro primeiros da tabela, no dia 20 de abril.

Lewandowski está em grande forma nesta temporada, já tendo feito 42 gols em todas as competições, sendo 35 na liga alemã.

O jogador de 32 anos estava a caminho de quebrar o recorde estabelecido por Gerd Mueller na temporada de 1971-72, quando fez 40 gols em uma campanha do Campeonato Alemão com oito jogos ainda por disputar.

Jogador do Ano da Fifa em 2020, Lewandowski se tornou o segundo maior artilheiro da Bundesliga no início deste mês ao acumular 271 gols, só atrás da marca de 365 gols de Mueller.