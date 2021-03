Bragantino vence Mirassol e se classifica na Copa do Brasil

O Bragantino derrotou o Mirassol por 3 a 2, na noite desta quinta-feira (18) no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (Espírito Santo), e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil.

O MASSA BRUTA SÓ JOGA PRA GANHAR!



Com gols de Artur, Ytalo e Cuello, vencemos o Mirassol por 3 a 2, em Cariacica, e estamos na segunda fase da @CopaDoBrasil. O adversário agora será o Luverdense.



Pra cima!



📸 Ari Ferreira#CopaDoBrasil #RedBullBragantino pic.twitter.com/UzdkoTV62c — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) March 19, 2021

Agora, o Massa Bruta enfrenta o Luverdense, que na fase inicial superou o Uberlândia, graças a empate em 1 a 1 fora de casa.

O triunfo do Bragantino começou a ser construído aos 14 minutos, quando Artur recebeu a bola, se livrou de um adversário e chutou colocado para vencer o goleiro Alex Muralha. Mas, aos 21 minutos, o Mirassol conseguiu igualar com o zagueiro Reniê. E, antes do intervalo, o Leão da Alta Araraquarense conseguiu a virada, graças a Moraes.

O Bragantino retornou para a etapa final em busca do gol que garantia a classificação, e o alcançou logo no primeiro minuto, quando Ytalo fez de cabeça após cobrança de falta de Aderlan. Já nos acréscimos da partida, o Massa Bruta ainda conseguiu o gol da vitória, com chute de longe de Cuello.

Classificação do Ypiranga-RS

Quem também garantiu vaga foi o Ypiranga-RS, que, jogando na Arena da Amazônia, empatou em 1 a 1 com o Penarol-AM. Jean Silva fez o gol da equipe do Rio Grande do Sul, enquanto Henrique marcou para o time do Amazonas.

CLASSIFICADOS!🏆🔰⚽



Com um gol de Jean Silva, empatamos com o Penarol-AM na Arena da Amazônia e estamos na próxima fase da @CopadoBrasil!😁🐥#VoaCanarinho pic.twitter.com/ojzzqCyKd2 — Ypiranga Futebol Clube (@ypirangafc) March 19, 2021

Na próxima fase da Copa do Brasil, o Ypiranga-RS mede forças com o Fortaleza.