Carioca: contra o Bangu, Fluminense tenta a segunda vitória seguida

Fluminense e Bangu se enfrentam na noite deste sábado (20), a partir das 21h05, no Estádio São Januário. A partida será válida pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. A expectativa da torcida tricolor é que, além de vencer, a equipe possa mostrar um bom futebol. Na rodada passada, o Fluminense conseguiu a primeira vitória no torneio justamente sobre o Flamengo. Mas, durante quase toda a partida, os tricolores foram dominados pelo time sub-20 do Rubro-Negro e só foram marcar o gol do 1 a 0 quase no final do clássico com o lateral Igor Julião. Depois de três jogos, a equipe coleciona apenas esses três pontos do Fla-Flu e ocupa a 8ª posição do estadual. Enquanto isso, o Bangu precisa voltar a vencer. O time da Zona Oeste ganhou o primeiro jogo do torneio contra o Macaé. Depois, colecionou a derrota contra o Boavista e o empate com o Botafogo. Esses quatro pontos deixam o time na 6ª posição.

Mais um dia de treinamento concluído com sucesso! Vamos, Tricolor! 🇭🇺



📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/wK5KNRZMXs — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 18, 2021

Mesmo necessitando de pontos para subir na tabela e tendo vários atletas do grupo principal já tendo se apresentado e participando de treinamentos, o técnico Roger Machado vai continuar utilizando uma equipe praticamente toda reserva. Um provável time tem Marcos Felipe; Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcellos; Yuri, André, Michel Araújo e Ganso; Fernando Pacheco e Caio Paulista. Do lado do Bangu, o técnico Marcelo Marelli deve mandar a campo o time com Paulo Henrique; Digão, Gabriel Cividini, Fandinho, Marcelo Mattos, Dionathan; Edmundo, Matheus, Vinicius Miller; Jean Carlos e Scheppa.

Na manhã desta quinta-feira (18), o Bangu realizou mais um treino no CT DEO visando o duelo contra o Fluminense pela 4° rodada do Cariocão 2021! ⚪🔴



📸: @Caioalmeida_98 / Bangu AC#SempreBangu #BanguÉRaiz pic.twitter.com/P1NzvuluE8 — Bangu Atlético Clube (@Banguoficial) March 18, 2021

Rádio Nacional transmite a partida

A partir das 20h30, o Show de Bola Nacional entra no ar para transmitir a partida. A narração será de André Marques, os comentários ficarão com Mário Silva, nas reportagens estará Rafael Monteiro e o plantão será de Bruno Mendes. Você ouve a Rádio Nacional aqui: