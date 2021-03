Ceni antecipa retorno ao trabalho no Fla mirando pré-temporada de 2021

Enquanto a maior parte do elenco principal do Flamengo só se reapresenta na próxima segunda-feira (15), o técnico Rogério Ceni antecipou seu retorno às atividades e já acompanha o time no Ninho do Urubu. Depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador aproveitou o período de descanso, mas não deixou de trabalhar, uma vez que o Rubro-Negro tem confrontos decisivos logo no início da temporada de 2021.

“Primeiramente, eu acompanhei os dois jogos do Campeonato Carioca, as duas vitórias do Flamengo, à distância, logicamente. Aproveitei cinco dias para descansar, visitar meu pai. Eu achei que, por bem, deveria voltar um pouco mais cedo para tentar já reorganizar a parte de pré-temporada, treinamentos, desenhar novos treinamentos para que a gente faça uma pré-temporada adequada, porque nós temos jogos importantes, decisivos, como a Supercopa do Brasil, no dia 11 de abril e depois tem a estreia na Libertadores da América”.

Mesmo preocupado com as partidas decisivas da Supercopa do Brasil e a estreia na Libertadores, Rogério Ceni quer auxiliar a equipe que está disputando o Campeonato Carioca.

“Voltei para poder acompanhar também um pouco dos treinamentos, tentar ajustar algumas coisas nos treinamentos com alguns garotos que muitos eu já conheço, que trabalham comigo. Outros ainda estão na categoria de base, o que serve também como observação. Então eu já vou participar dessa semana inteira de treinamentos, olhar treinamentos, acompanhar o treinamento que o Mauricio [Mauricio Souza, técnico do Sub-20] vem fazendo e poder, como hoje, já discutir alguma situação de jogo. Mas o principal é preparar a pré-temporada que reinicia na próxima segunda-feira, às 9h da manhã”.

Antes da reapresentação do elenco principal do Flamengo na segunda (15), o Rubro-Negro entra em campo no próximo domingo (14), às 18h (horário de Brasília), no Maracanã, no clássico contra o Fluminense, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O Rubro-Negro é o vice-líder, com seis pontos marcados em dois jogos, ficando atrás da Portuguesa pelo saldo de gols.