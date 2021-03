Chapecoense dispara na ponta do Catarinense e afunda Figueirense

No duelo entre Figueirense e Chapecoense, melhor para o clube do interior. Neste domingo (28), o Verdão do Oeste derrotou o Alvinegro por 3 a 1 no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela sexta rodada do Campeonato Catarinense.

O resultado manteve o time de Chapecó (SC) tranquilo na liderança do Estadual, com 15 pontos, enquanto o rival, estacionado em cinco pontos, está apenas na décima e antepenúltima colocação. Caso o Criciúma vença o Joinville logo mais, às 19h (horário de Brasília), na Arena Joinville, o Figueira encerra a rodada na zona de rebaixamento.

Os dois clubes voltam a campo nesta quarta-feira (31) pela sétima rodada do Catarinense. A Chape recebe o vice-líder Brusque na Arena Condá, às 19h. O Figueirense mede forças com o Hercílio Luz às 21h30, novamente no Orlando Scarpelli.

O Verdão teve o controle das ações na primeira etapa, mas o goleiro Emerson Júnior estava inspirado. Aos 14 minutos, o atacante Fabinho foi lançado na área pela esquerda e chutou forte, parando nos pés do camisa 1, que mandou para escanteio. A cobrança foi curta e o atacante Ravanelli bateu da entrada da área, pela esquerda, obrigando Emerson a voar no ângulo para evitar o gol. No lance seguinte, Fabinho recebeu com liberdade e invadiu a área pelo meio, mas o arqueiro fez a defesa.

Aos 35, porém, não deu para Emerson Júnior. Em outra bobeada da zaga alvinegra, novamente pelo lado esquerdo, o atacante Mike abriu para o lateral Busanello, que entrou na área e tocou na saída do goleiro do Figueirense.

Na etapa final, o time da casa se lançou ao ataque e conseguiu um pênalti aos sete minutos, após lance confuso que terminou com a bola no braço do zagueiro Kadu. O meia Marllon bateu e converteu. O duelo ficou menos aberto e mais truncado nos minutos que se seguiram. Até que aos 40 minutos, Fernandinho cruzou pela direita e o atacante Anselmo Ramon, de cabeça, fez o segundo da Chape. Nos acréscimos, Anselmo Ramon balançou as redes novamente e garantiu a vitória do Verdão.

Também neste domingo, o Marcílio Dias assumiu o terceiro lugar, com dez pontos, ao derrotar o Concórdia por 2 a 1 no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC). O meia João Henrique e os atacantes Zé Vitor e David Batista marcaram para o Marinheiro e o atacante Michel descontou duas vezes para a equipe visitante, que está em oitavo, com sete pontos, ocupando o que é a última vaga às quartas de final.

No estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), Próspera e Avaí ficaram no 1 a 1. O atacante Maicon Santana colocou o Time da Raça à frente, mas o lateral Edilson igualou para o Leão da Ilha, que assumiu o sétimo lugar, com sete pontos, superando o Concórdia no saldo de gols (zero a -1). O Próspera soma os mesmos sete pontos, mas, com saldo negativo de quatro gols, fica na nona colocação.