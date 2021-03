Com quatro gols de Gilberto, Bahia goleia Altos-PI na Copa do Nordeste

Com quatro gols de Gilberto, o Bahia atropelou o Altos pela sexta rodada da Copa do Nordeste e saiu do Estádio de Pituaçu,na tarde deste domingo (28), com uma vitória por 5 a 0. Com o resultado, o Esquadrão de Aço chegou a 10 pontos e ocupa momentaneamente a primeira posição do Grupo A. O Jacaré permanece com 7 pontos, na sexta colocação do Grupo B.

O Bahia começou a todo vapor. Após tentativa de recuo da defesa, Marcelo não conseguiu o domínio e deixou a bola escapar. Esperto, Gilberto tomou a bola e acabou sendo derrubado pelo goleiro. Pênalti que o próprio atacante cobrou para abrir o placar. Quando o Altos pensava em reagir, sofreu o segundo. Aos sete minutos, Nino Paraíba tocou para Rossi, que passou de letra para Rodriguinho. O meio-campista se livrou de dois defensores e ajeitou para Gilberto que, de perna direita, tocou no cantinho do goleiro Marcelo para fazer mais um.

Estava fácil demais. Depois de segurar um pouco as investidas, o Bahia chegou ao terceiro. Nino Paraíba lançou Rossi pela direita. O camisa 7 encontrou Rodriguinho sozinho na entrada da pequena área para fazer mais um. Aos 20 minutos, o Esquadrão de Aço já goleava.

Após a parada técnica, o Bahia teve a chance de fazer o quarto, aos 28 minutos. Novamente pela direita, Rossi cruzou para Rodriguinho, só que o camisa 10 finalizou para fora.

O Altos melhorou e passou a ter um pouco mais a posse de bola, mas não assustava e arriscava chutes de fora da área. O primeiro que levou perigo ocorreu apenas aos 38 minutos. Klenisson recebeu na entrada da área e soltou a bomba, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. Dois minutos depois, o Bahia quase ampliou com Rossi. Ele recebeu lançamento dentro a grande área, mas não teve o domínio e o goleiro Marcelo saiu para fazer a defesa.

No fim do primeiro tempo, Gilberto teve a oportunidade de fazer seu terceiro gol na partida. Nino Paraíba, sempre com liberdade pela direita, teve tempo de parar a bola e cruzar na cabeça do atacante. Ele nem precisou pular, mas acabou finalizando por cima. Aos 48 minutos, o camisa 9 recebeu lançamento, invadiu a grande área e sofreu falta de Rafael Araújo. Cartão vermelho para o zagueiro e pênalti para o Bahia. Gilberto bateu, fez seu terceiro gol e o quarto do Bahia.

Com a goleada garantida e um jogador a mais, o Bahia diminuiu o ritmo no segundo tempo. Mesmo assim, chegou ao quinto aos 15 minutos. Rossi encontrou Gilberto na grande área. O artilheiro teve tempo para dominar e chutar no canto do goleiro Marcelo para fazer seu quarto gol no jogo.

O Altos ainda tentou novamente em um chute de fora da área. Aos 33 minutos, Leandro arriscou e Douglas caiu errado, mas o goleiro conseguiu se recuperar e botar para escanteio. Na cobrança, Cesinha cabeceou com perigo, mas para fora. Foi a última tentativa da equipe do Piauí, que não encontrou forças para diminuir a vantagem.

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Fortaleza, no sábado (3 de abril), às 16h (horário de Brasília), no Castelão. Já o Altos recebe o Santa Cruz domingo (4 de abril), às 15h45, no Albertão, em Teresina.