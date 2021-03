Fortaleza sofre no Piauí, mas bate 4 de Julho pela Copa do Nordeste

O Fortaleza conquistou mais três pontos em Teresina neste sábado (27), mas foi sofrido. O Tricolor do Pici derrotou o 4 de Julho por 2 a 1, no estádio Albertão, pela sexta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O resultado levou os cearenses à liderança do Grupo B, com 11 pontos, enquanto o Colorado segue com cinco pontos, perdendo a chance de entrar na zona de classificação (G4) do Grupo A, permanecendo na sexta posição.

As duas equipes voltam à campo pelo torneio regional no próximo sábado (3). Às 16h (horário de Brasília), o Fortaleza enfrenta o Bahia na Arena Castelão, na capital cearense. Mais tarde, às 18h15, o 4 de Julho encara o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió.

COUTINHO, O VERDADEIRO COUTINHO, MARCOU O SEGUNDO DO LEÃO DO PICI!@4dejulhopi 0x2 @FortalezaEC pic.twitter.com/njP0pPYta8 — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 27, 2021

Não fosse o travessão, a rede teria balançado duas vezes antes de dez minutos - primeiro com o atacante Gustavo Coutinho, do Fortaleza, depois com o lateral Chico Bala, do 4 de Julho. Mesmo sem quatro titulares infectados pelo novo coronavírus (covid-19), o time piauiense era superior até os 25 minutos, quando o lateral Ederson, de cabeça, abriu o marcador para os cearenses. Na sequência, Gustavo Coutinho completou na pequena área o cruzamento do atacante David e ampliou para o Leão.

A resposta do Colorado não demorou. Aos 29, o atacante Índio Potiguar descontou após bola alçada na área pela direita, chegando a se chocar com a trave após o gol. No minuto seguinte, Chico Bala - de novo - acertou a trave e quase empatou. O poste voltou a salvar o Fortaleza aos 38 minutos, em chute do lateral André Victor.

O Leão voltou melhor para a etapa final, mas não transformou a agressividade em gol. O 4 de Julho foi se reencontrando à medida que o duelo transcorreu e chegou a balançar a rede aos 31 minutos, mas o atacante João Pedro teve o gol anulado pela arbitragem, que viu impedimento no lance. Os piauienses pressionaram nos minutos finais atrás da igualdade, sem êxito.

Em outra partida deste sábado (27), Confiança e Vitória não saíram do zero no estádio Paulo Barretto, em Aracaju. Os sergipanos permanecem em quarto lugar no Grupo A, com sete pontos, e perderam a oportunidade de assumir a liderança da chave. O Rubro-Negro baiano subiu para a terceira posição do Grupo B, com nove pontos.

Pela próxima rodada, o Vitória recebe o Treze no domingo que vem (4), no Barradão, em Salvador, às 18h. O Confiança só volta a campo na outra segunda-feira (5), diante do Botafogo-PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa, às 19h30.