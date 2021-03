Coluna - CBLol e LBFF entram na reta final

Os próximos dias serão decisivos nas duas competições de esportes eletrônicos mais populares no Brasil. No sábado (13) e domingo (14) acontecem as duas últimas rodadas da fase de pontos do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL). No mesmo fim de semana, também tem rodada tripla da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), terminando apenas na noite de segunda-feira(15) .

Abaixo você confere o que está em disputa nos dois torneios.

CBLoL

Dez equipes disputam seis vagas diretas nos playoffs. O vencedor leva, além do título, uma vaga no MSI de League of Legends (LoL), que reunirá na Islândia os campeões de 12 regiões do mundo. O primeiro e o segundo colocados do CBLoL vão direto para as semifinais do torneio nacional. Já os times das terceira, quarta, quinta e sexta posições avançam às quartas-de-final.

Atualmente, o líder é o Flamengo, com 13 vitórias. O clube carioca não tem mais chance de cair para o terceiro lugar e, portanto, já está confirmado na segunda colocação. Quem ocupa a vice-liderança é a Red Canids, com 12 vitórias. A equipe tem chance de fechar a fase de pontos na primeira colocação, como cair para terceiro lugar, perdendo a vaga para Vorax (11 vitórias). Os vorazes vão enfrentar a Matilha no domingo (14), em partida que, a depender do resultado dos dois times no dia anterior, será decisiva na disputa pelo segundo lugar.

Outras duas equipes, Loud e paiN Gaming, já estão classificadas para as quartas-de-final, sem chance de avançar direto para a semifinal. A última vaga dos playoffs será decidida entre KaBuM! e INTZ, que se enfrentam no sábado (13). A equipe de Campinas, que soma oito vitórias em sexto lugar, está em uma situação mais tranquila: basta vencer uma das duas disputas do fim de semana para se classificar. Já os intrépidos, em sétimo com seis vitórias, precisam vencer os dois confrontos e torcer para que os rivais percam o Nexus diante do Cruzeiro no domingo (14).

Cruzeiro, Rensga e FURIA não têm mais chance de se classificar para a próxima fase e apenas cumprem tabela. Lembrando que no novo sistema de franquias, adotado pelo CBLoL a partir deste ano, não existe mais rebaixamento ou uma segunda divisão. As três equipes estão, portanto, confirmadas na próxima etapa do CBLoL, prevista para começar em junho.

LBFF

Dezoito equipes, divididas em três grupos, se enfrentam pelo título da quarta edição do torneio. No sábado (13), disputam as equipes dos grupos A e B. No domingo (14), grupos A e C. E na segunda-feira (15), grupos B e C. Ao fim das disputas, as 12 melhores equipes se classificam para a grande final, marcada para o dia 20 de março. Os dois últimos colocados são automaticamente rebaixados para a segunda divisão.

Com cada time jogando 12 quedas (partidas), nas quais cada vitória vale 10 pontos, sem falar nos abates, que geram um ponto cada, tudo pode acontecer nesta rodada tripla. Matematicamente, é possível até mesmo a lanterna paiN Gaming subir para o quinto lugar da tabela, ainda que para isso tenha de realizar a improvável façanha de vencer em todos os mapas que disputar.

Por enquanto, o novato Fluxo, equipe fundada e liderada pelo jogador Bruno "Nobru", vai liderando, com 628 pontos. É a mesma pontuação atingida pelo Santos, que perde nos critérios de desempate, com três booyas (vitórias no Free Fire) a menos que os rivais (10 a 7). A Red Canids e a paiN Gaming atualmente estão na zona de rebaixamento, com 381 e 379 pontos respectivamente. O desempenho da Matilha surpreende, levando em conta que conquistaram sete booyas até agora, número registrado por apenas seis equipes, todas superadas pelo líder Fluxo, com dez.

A paiN Gaming, em último lugar, conta com apenas dois booyas. Mesmo número alcançado pela B4, em nono lugar, e apenas dois a menos que o alcançado pela Team Liquid, com cinco. Números que provam que apenas vencer não basta: é preciso manter o bom desempenho em todos os mapas para assegurar uma posição no alto da tabela.