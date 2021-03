Com gols de Perotti, Chapecoense vence e continua líder do Catarinense

A Chapecoense derrotou o Juventus-SC por 2 a 0 na Arena Condá, neste domingo (21), em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Catarinense, que começou no último sábado e que marcou a retomada da competição após interrupção causada pelo avanço do novo coronavírus (covid-19) em Santa Catarina.

Com este triunfo, a Chape se manteve na ponta da classificação com 12 pontos. Já o Juventus é o 6º com seis pontos.

E neste jogo um jogador teve uma atuação de gala, Perotti marcou duas vezes e assumiu a artilharia isolada da competição com cinco gol marcados.

Na próxima rodada, a Chapecoense recebe o Hercílio Luz na próxima quarta-feira (24). Um dia depois, o Juventus mede forças com o Figueirense no estádio João Marcatto.

Empate no Orlando Scarpelli

No clássico da rodada, Figueirense e Criciúma empataram sem gols no estádio Orlando Scarpelli. Com a igualdade sem gols na partida realizada em Florianópolis, o Figueira terminou a rodada na 7ª posição com cinco pontos conquistados, e o Tigre ficou na 11ª posição com apenas dois pontos.

Na próxima rodada o Criciúma recebe o Brusque no estádio Heriberto Hülse na quinta-feira (25).

Outros resultados da rodada:

Sábado (20)

Hercílio Luz 1 x 0 Marcílio Dias

Próspera 2 x 0 Metropolitano

Joinville 1 x 1 Concórdia AC

Domingo (21)

Brusque 2 x 0 Avaí