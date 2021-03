Campeonato Alemão: atleta do Borussia é alvo de ofensas racistas

O meia inglês Jude Bellingham, que atua no Borussia Dortmund (Alemanha), foi alvo de ofensas racistas no Instagram após o empate por 2 a 2 de sua equipe com o Colônia, no último sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Alemão.

Bellingham compartilhou uma captura de tela, com emojis racistas e comentários depreciativos sobre sua mãe enviados a ele, com a legenda “apenas mais um dia nas redes sociais”.

O Dortmund, o Colônia, o Birmingham City (ex-clube de Bellingham) e a seleção inglesa manifestaram apoio ao jogador de 17 anos.

“Continuamos enojados pelo abuso discriminatório ao qual nossos jogadores (e outros) são sujeitos na internet”, escreveu o selecionado da Inglaterra em sua conta no Twitter.

We continue to be disgusted by the discriminatory abuse our players — and others across the game — are being subjected to online. Something needs to change.



We stand with you, @BellinghamJude. https://t.co/8jEnzeaDvZ