Fluminense conquista Campeonato Brasileiro feminino sub-18

O Fluminense conquistou, na noite deste sábado (20), o título do Campeonato Brasileiro feminino sub-18. As tricolores derrotaram na final o Internacional, em partida realizada no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Tricolor garantiu o título após superar o Internacional por 7 a 6 nas cobranças de pênaltis, depois de as Gurias Coloradas vencerem por 4 a 1 no tempo regulamentar.

O jogo

Como o time das Laranjeiras venceu por 2 a 1 na ida, o Internacional precisava triunfar em casa para levar a decisão para a disputa de pênaltis.

Porém, com um minuto de bola rolando, o Fluminense conseguiu abrir o placar, com Luany. As Gurias Coloradas partiram então com tudo para o ataque, em busca da vitória que levaria a decisão para os pênaltis. E os gols saíram com Bia, Maranhão e Mileninha (duas vezes).

Decisão nos pênaltis

Com o triunfo do Colorado na partida de volta, o título foi decidido nos pênaltis. E, após 20 cobranças, o Fluminense venceu por 7 a 6. O grande destaque do Tricolor foi a goleira Ravena, que fez quatro defesas na disputa.